Mercato - PSG : La nouvelle annonce de l'Inter Milan pour Christian Eriksen !

Publié le 12 décembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara mis à jour le 12 décembre 2020 à 16h14

Peu utilisé par Antonio Conte, Christian Eriksen pourrait quitter l'Inter dès le mois de janvier. Alors que le PSG serait prêt à sauter sur l'occasion, le coach des Nerazzurri a fait passer un message fort sur la situation de son milieu offensif danois.

Lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen a décidé de quitter Tottenham et de rejoindre l'Inter pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Toutefois, ce choix est loin d'être payant pour le moment. Alors qu'il ne parvient pas à convaincre Antonio Conte, le milieu offensif danois peine à emmagasiner du temps de jeu. Ce qui aurait déjà pu provoquer son départ lors du dernier mercato estival, et ce après seulement quelques mois passés à Milan. Toujours à l'Inter, Christian Eriksen n'a pas vu sa situation évoluer, bien au contraire. Dans cette optique, son départ serait presque inévitable au mois de janvier, et le PSG de Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine. Interrogé il y a quelques jours sur la situation de Christian Erisksen, Antonio Conte avait lâché ses vérités sur leur relation et ses choix le concernant. « Christian Eriksen ? La relation que j'ai avec lui est comme celle avec tous les autres, c'est une très bonne relation. Tous les choix que je fais sont faits pour le bien de l'Inter. Christian travaille, il est engagé, il est à disposition » , avait expliqué le technicien de l'Inter en conférence de presse.

«Mon travail consiste à améliorer tous les joueurs, y compris Christian»

Quelques jours plus tard, soit ce jeudi, Giuseppe Marotta s'était prononcé à son tour sur le cas Christian Eriksen, se penchant davantage sur l'avenir du joueur. « Si l’aventure d’Eriksen à l’Inter est terminée ? Je comprends cette analyse mais je dis tout d'abord que lorsqu'un joueur entre sur le terrain, il est dans les meilleures conditions pour offrir et donner ce qui est demandé. Quant à Eriksen, les réponses que je dois donner deviennent presque écœurantes. On a toujours dit qu'il y a des joueurs qui peuvent être déterminants dès le début et d'autres en cours de match. Conte choisit dans l’intérêt des joueurs et du club. Grand respect pour Eriksen qui est un professionnel exemplaire mais les choix que fait Conte sont incontestables » , avait confié l'administrateur délégué de l'Inter à Sky Sport . Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Antonio Conte en a rajouté une couche sur Christian Eriksen.

«Peut-être que cela prendra un peu plus de temps...»