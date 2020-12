Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur ce départ bouclé par Longoria !

Publié le 12 décembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Prêté cette saison, Maxime Lopez s'épanouit à Sassuolo. Avec une option et une obligation d'achat, le club italien pourra sans problème mettre définitivement la main sur le milieu français l'été prochain, un joueur suivi de longue date.

Deuxième de Serie A, Sassuolo est la surprise de ce début de saison en Italie. Et parmi les éléments clés de Roberto De Zerbi, Maxime Lopez s'est parfaitement adapté. Titularisé à sept reprises, le milieu français s'impose dans l'entrejeu noir et vert. Après six saisons à l'OM, le joueur formé sur la Canebière a été poussé vers la sortie l'été dernier. Il n'en fallait pas plus à Sassuolo pour se lancer sur le joueur de 23 ans et obtenir un prêt pour la saison, avec une option et une obligation d'achat. Alors que le directeur sportif des Neroverdi penserait à le conserver à l'avenir, Maxime Lopez n'a pas été déniché par hasard.

« Nous suivions Maxime Lopez depuis longtemps »