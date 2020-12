Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan XXL se met en place pour un joueur de Mourinho

Publié le 13 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Indésirable aux yeux de José Mourinho, Dele Alli devrait aller voir ailleurs cet hiver. Un prêt au PSG serait dans les tuyaux, mais le président de Tottenham aurait de plus grandes aspirations pour l’Anglais.

Post-formé au club après son arrivée de MK Dons, Dele Alli a explosé aux yeux du football anglais à Tottenham. À 24 ans, le milieu offensif reste un élément clé outre-Manche, mais sa situation ne lui permet plus d’être une option pour Gareth Southgate avec les Three Lions . De quoi le pousser à prendre en considération un départ de Tottenham cet hiver, où il n’entre pas dans les plans de José Mourinho. Le PSG serait dans le coup et pourrait y trouver son compte via un prêt qui ne semble pas être rejeté par Tottenham selon The Daily Mail. Mais Daniel Levy verrait plus grand.

Un prêt puis un transfert à 100M€