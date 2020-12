Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier hivernal de Leonardo fixé à 110M€ ?

Publié le 13 décembre 2020 à 0h15 par A.D.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, Leonardo pourrait profiter de la situation compliquée de Dele Alli à Tottenham pour le récupérer en prêt au mois de janvier. Mais pour envisager un transfert définitif, il faudra mettre le prix.

Malgré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha cet été, Leonardo voudrait toujours renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Pour se faire, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de Dele Alli en vue du prochain mercato hivernal. D'après les dernières indiscrétions du Daily Mail , Leonardo devrait retenter sa chance pour le pensionnaire de Tottenham au mois de janvier et essayer de le récupérer en prêt étant donné que José Mourinho l'utilise très peu. Et cette opération aurait des chances d'aboutir.

Un transfert définitif à 110M€ '