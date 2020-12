Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première recrue hivernale dénichée… chez Mourinho ?

Publié le 12 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Indésirable du côté de Tottenham où José Mourinho ne compte plus sur lui, Dele Alli disposerait d’un bon de sortie pour quitter le club londonien dès le mois de janvier. Une occasion en or pour le PSG qui n’aurait pas oublié l’international anglais.

Au cours du dernier mercato, le PSG a été lié à une multitude de noms et dans tous les secteurs du jeu. Faisant du renforcement du milieu de terrain sa priorité, Leonardo a finalement recruté en toute fin de mercato Danilo Pereira et Rafinha Alcantara. Avant de saisir l’opportunité en or que représentait Rafinha, le FC Barcelone l’ayant lâché gratuitement bien qu’il était sous contrat, à condition d’avoir un fort pourcentage à la revente, Leonardo se serait penché sur le dossier Dele Alli via un prêt payant. Le milieu offensif de Tottenham n’est pas venu, mais cela pourrait être le cas dès le mois de janvier.

Une offensive pour Alli en janvier