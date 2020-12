Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ totalement libre pour Paulo Dybala !

Publié le 13 décembre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il peine à enchainer les titularisations à la Juventus, Paulo Dybala pourrait prendre le large en 2021. Alors que le PSG serait à l'affût, Andrea Pirlo chercherait à se séparer de son joyau argentin. Pour ce faire, le coach turinois aurait décidé de relancer son joueur pour qu'il retrouve son plus haut niveau et charme les potentiels acheteurs.

Arrivé à la Juventus à l'été 2015, Paulo Dybala pourrait mettre fins à son aventure turinoise après sa sixième saison. Depuis le début de la saison, le joyau argentin semble être en grande difficulté chez les Bianconeri . En concurrence avec Cristiano Ronaldo, mais surtout avec Alvaro Morata, Paulo Dybala ne parvient pas à obtenir les bonnes grâces d'Andrea Pirlo lors de cet exercice 2020-2021. En effet, l'attaquant de 27 ans a du mal à s'imposer en tant que titulaire à part entière. Une situation qu'il vivrait mal et qui pourrait le pousser à quitter la Juve en 2021. Alors qu'il serait attentif au cas Paulo Dybala, le PSG serait en embuscade et pourrait tenter de le chiper aux Bianconeri . Et Andrea Pirlo pourrait faciliter la tâche de Leonardo.

Une prolongation au point mort pour Dybala ?

Selon les informations de Calciomercato.com , Paulo Dybala serait loin d'une prolongation avec la Juventus. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, l'international argentin aurait déjà discuté avec sa direction pour étendre son bail. Toutefois, les négociations seraient plus que compliquées. Alors que Paulo Dybala réclamerait un contrat à deux chiffres, la Juve ne serait pas disposé à répondre à ses attentes. Ainsi, le dossier serait aujourd'hui au point mort. Pour arranger les affaires du PSG, les Bianconeri chercheraient un point de chute pour Paulo Dybala, et ce, malgré ses échanges avec l'entourage du joueur pour un renouvellement.

Pirlo aurait monté un plan pour sacrifier Dybala