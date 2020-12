Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti prédit une prolongation de Neymar et de Mbappé !

Publié le 13 décembre 2020 à 11h45 par Th.B. mis à jour le 13 décembre 2020 à 11h46

Homme fort du PSG et membre du conseil des sages, Marco Verratti a mis les pieds dans le plat concernant les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et de Neymar. Elles seraient selon lui bien avancées.

Que ce soit Leonardo ou Nasser Al-Khelaïfi, l’optimisme semble de mise pour les avenirs de Neymar et de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Le président du Paris Saint-Germain assurait même mercredi que les deux stars parisiennes allaient rester. Les médias évoquent une volonté des deux joueurs de poursuivre au PSG, et particulièrement du côté de Neymar. Et bien que les discussions ne seraient pas si avancées que ça selon certains médias comme UOL Esporte , Marco Verratti assure que les prolongations de Neymar et de Mbappé sont en bonne voie.

« Je pense qu’ils ne vont pas tarder à trouver un accord »