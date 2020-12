Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup surprise de Leonardo avec Memphis Depay ?

Publié le 13 décembre 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 13 décembre 2020 à 8h16

Alors que Lionel Messi monopolise l’attention médiatique, le PSG serait toujours intéressé par le profil de Memphis Depay selon des proches de l’attaquant de l’OL dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain.

Et si l’avenir de Memphis Depay était totalement relancé ? Ces derniers mois, dans la lignée de la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur au FC Barcelone, l’attaquant de l’OL a été annoncé sur le départ pour rejoindre l’institution catalane lors du dernier mercato. Faute de moyens financiers suffisants pour s’aligner sur les demandes lyonnaises concernant l’indemnité du transfert, Memphis Depay est finalement entré dans l’ultime année de son contrat à l’OL alors que le PSG avait pour sa part été lié au nom de Depay à l’occasion de la session estivale des transferts. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Memphis Depay pourrait ne pas prolonger son engagement avec l’OL, et ne finalement pas s’engager avec Barcelone.

Memphis Depay et le PSG, un intérêt réciproque ?