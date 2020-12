Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à relancer un dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 13 décembre 2020 à 7h15 par A.C.

Le Real Madrid et Zinedine Zidane pourraient une nouvelle fois venir gêner les plans du Paris Saint-Germain.

Le mois de janvier devrait être calme, dans son ensemble. La crise actuelle empêche en effet les clubs européens de dépenser des grosses sommes. Ils devront ainsi se contenter d’échange, ou d’occasions de passage. Christian Eriksen pourrait être une de ces occasions. Totalement mis à l’écart par Antonio Conte à l’Inter, le milieu cherche un nouveau club. Le Paris Saint-Germain serait sur le coup, tout comme le Bayern Munich ou encore Arsenal. Le club londonien aurait d’ailleurs les faveurs de l’ancien de Tottenham...

Le Real Madrid prêt à revenir à la charge pour Eriksen