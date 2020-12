Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche un indice pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Régulièrement annoncé du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait des chances de prolonger son contrat au PSG selon les dernières nouvelles. Quoi qu’il en soit, sa décision devrait être mûrement réfléchie avec ses proches. Explications.

Avant la crise financière engendrée par le Covid-19, le départ de Kylian Mbappé semblait entériné pour le Real Madrid. Jérôme Rothen et certains médias l’assuraient ces derniers mois. À présent, le vent pourrait bien avoir tourné. En effet, Kylian Mbappé est toujours annoncé par quelques médias du côté du Real Madrid ou encore de Liverpool en marge du prochain mercato estival, moment où il ne lui restera qu’une année de contrat. Cependant, d’ici-là, Mbappé pourrait bien avoir déjà prolonger son engagement courant jusqu’en juin 2022. La tendance serait à ce jour à une prolongation de contrat. Et cette décision charnière pour la suite de sa jeune et prolifique carrière sera quoi qu’il arrive prise en famille comme le principal intéressé l’a fait savoir ! Directeur sportif du PSG, Leonardo sait bien où faire le pressing pour arriver à ses fins avec le champion du monde tricolore.

Mbappé souligne l’importance de sa famille pour son avenir