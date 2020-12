Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce conseil qui peut tout changer pour Pogba !

Publié le 13 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Étant apprécié de bien des clubs dont son ancienne équipe de la Juventus, Paul Pogba aurait tout à gagner à privilégier une nouvelle aventure du PSG selon son ancien agent Gael Mahe.

Avant que Mino Raiola ne chamboule la vie de Paul Pogba à l’aube de ses 18 ans et l’emmène ainsi à la Juventus avant de le rapatrier à Manchester United tout en prenant le soin de prendre une grosse commission lors de son transfert en 2016, le champion du monde tricolore était représenté par un dénommé Gael Mahe. Il fut le premier représentant de Paul Pogba à son adolescence au Havre, moment où il avait selon lui eu pour la première fois l’envie de soulever un jour le Ballon d’or. De nouveau sur le départ, Paul Pogba pourrait rejoindre le PSG selon Guillem Balague, les autres clubs n’ayant pas lui puissance financière de le récupérer. Et selon Gael Mahe, ce serait une bonne solution pour la suite.

« Je prendrais une autre direction s'il a la possibilité de rejoindre le PSG ou le Real Madrid »