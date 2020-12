Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les nombreuses incertitudes autour de l'avenir de Paul Pogba...

Publié le 12 décembre 2020 à 11h30 par Th.B.

Courtisé par les plus grandes écuries européennes dont le PSG, Paul Pogba ne devrait pas s’éterniser à Manchester United. Cependant, ce dossier regorge d’obstacles qui risquent de faire perdurer ce feuilleton.

On prend les mêmes et on recommence. Depuis plusieurs années désormais, Paul Pogba et surtout Mino Raiola ne font que mettre en doute la continuité du champion du monde tricolore à Manchester United où il est désormais contractuellement lié jusqu’en juin 2022 en raison de l’activation de l’année supplémentaire optionnelle. Le joueur, multiplie les appels du pied au Real Madrid quand l’agent a choqué son monde cette semaine en assurant que l’idylle entre Manchester United et son client était « terminée ». À ce jour, la position officielle de Manchester United sur la question est quelque peu floue. Interrogé sur les propos de Raiola vendredi, Ole Gunnar Solskjaer a fait passer le message suivant. « Je parle à mes joueurs quotidiennement et Paul n'est pas différent des autres. Nous parlons en petits groupes et pour moi, ce qui a été décevant cette semaine, c'est que nous sortions de la Ligue des champions. Les joueurs veulent passer par là et tout ce que disent les représentants ne peut pas vraiment m'affecter ». Du côté de Pogba, la préférence semble se porter sur la Juventus. Néanmoins, Mino Raiola serait sous pression selon Sport BILD qui assure via son journaliste Christian Falk, que l’agent devrait se dépêcher de lui trouver un nouveau club sous peine d’être… remercié ? Seul l’avenir nous dira si cette éventualité se concrétisera. Mais pour le moment, la question de son futur est bien d’actualité et pour le moins complexe.

Pogba veut partir, mais les possibilités ne sont pas légion

The Athletic fait un gros point sur l’épineux dossier Paul Pogba ce samedi. À en croire leurs informations récoltées auprès de plusieurs sources, le joueur n’aurait pas su quelles déclarations Mino Raiola allaient faire à Tuttosport avant que les premiers extraits de l’entrevue ne sortent dans la presse. Néanmoins, sa position serait claire et nette : le milieu de terrain de Manchester United compterait bien quitter le club mancunien où il ne voudrait pas s’éterniser. Cependant, en raison de la pandémie du Covid-19 qui a eu de sérieuses répercussions financières dans les caisses des clubs, les possibilités ne se font pas nombreuses pour Pogba bien que les équipes seraient intéressées. Pour commencer, le FC Barcelone n’aurait pas les moyens de payer son salaire mirobolant, le Barça étant soumis à de fortes restrictions budgétaires. Même son de cloche pour le Real Madrid qui réduisent les salaires de leurs joueurs afin de pouvoir réaménager le Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane voudrait toujours voir venir son compatriote à Madrid, mais le président Florentino Pérez serait toujours aussi réticent à une arrivée de Pogba parce qu’il est représenté par Mino Raiola avec qui les relations ne sont pas au beau fixe. The Athletic j ustifie cela par le fait que le dernier joueur recruté par le Real Madrid provenant de l’écurie Raiola remonte à quatre ans à présent. En ce qui concerne le PSG, le club parisien compte déjà deux stars en les personnes de Kylian Mbappé et de Neymar, ce qui laisserait la Juventus seule dans cette opération. Cependant, la Vieille Dame traverserait aussi une période délicate sur le plan économique. Un potentiel échange avec Paulo Dybala pourrait avoir lieu quand The Athletic insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo serait également une alternative à prendre en compte puisque Manchester United prendrait à chaque été la température pour un retour de son ancienne star.

