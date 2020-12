Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Un coup colossal d’Al-Khelaïfi prend forme !

Publié le 12 décembre 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que le PSG discute avec Kylian Mbappé et Neymar pour la prolongation de leur contrat, le club de la capitale pourrait bien obtenir gain de cause dans ces deux dossiers malgré les nombreux obstacles.

Recrutés par le PSG en 2017, Neymar et Kylian Mbappé n’auront plus qu’une année de contrat l’été prochain et devront ainsi trancher pour leur avenir d’ici-là. Interrogé sur les deux stars parisiennes cette semaine au micro de RMC Sport , Nasser Al-Khelaïfi a affiché sa confiance concernant leur prolongation : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous. Je suis très confiant », a indiqué le président du PSG. Alors que le contexte sanitaire a de quoi inquiéter, L’Equipe annonçait il y a quelques jours que le club de la capitale aurait bel et bien les moyens de prolonger ses stars. Ainsi, Kylian Mbappé et Neymar pourraient prolonger leur séjour au PSG, et la tendance se confirme à en croire Stéphane Bitton, journaliste à France Bleu .

« Neymar veut prolonger au PSG, c’est à peu près la même chose pour Mbappé »