Mercato - PSG : Neymar multiplie les appels de pied à Leonardo !

Publié le 13 décembre 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat au PSG expirera en juin 2022, Neymar semble déterminé à l’idée de prolonger un peu plus son aventure dans la capitale française. Et pour cause, depuis quelques jours, l’international brésilien n’a de cesse d’envoyer publiquement des messages positifs envers la direction parisienne.

Il y a un peu plus d’un an, Neymar faisait tout son possible pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Mais désormais, la donne a radicalement évolué puisque l’international brésilien semble désormais s’évertuer à convaincre la direction du club de la capitale de le prolonger. Celle-ci étudie cette possibilité, bien qu’aucune offre concrète ne lui ait encore été formulée en ce sens comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Malgré cela, le désir de prolonger l’attaquant de 28 ans est bien là en interne, et ce d’autant plus que Neymar est plus épanoui que jamais dans la capitale française comme nous vous le révélions également cet été. Une tendance confirmée par Nasser Al-Khelaïfi cette semaine au sortir de la victoire 5-1 des Parisiens contre l’İstanbul Başakşehir en Ligue des Champions : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », a alors affirmé le président du PSG au micro de RMC Sport .

« Il faut qu'on discute »

Toute la question réside maintenant dans le fait de savoir à quel moment le PSG se décidera à passer de manière concrète à l’action afin de prolonger le contrat de l’ancien attaquant de Santos. Il faut dire que la situation commence à devenir urgente, son bail actuel expirant dans près d’un an et demi, chose qui pourrait mettre le club de la capitale dans une position plus qu’indélicate l’été prochain s’il n’est pas parvenu à le renouveler d'ici là. Mais le PSG peut au moins être rassuré sur une chose : Neymar n’a désormais plus l’intention d’aller voir ailleurs. Le natif de Moggi das Cruzes l’a lui-même confié cette semaine après la rencontre contre l’écurie de Demba Ba. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l’avenir », a-t-il expliqué au micro de RMC Sport . Un appel du pied clair à l’adresse de Leonardo, Neymar affirmant ainsi qu’il souhaite absolument discuter avec le PSG dans l’optique de prolonger son aventure dans la Ville Lumière au-delà du 30 juin 2022.

« Le PSG est un endroit pour les gagnants et c'est ainsi que je veux qu'on se souvienne de moi »