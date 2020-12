Foot - PSG

PSG : Neymar déclare sa flamme au PSG !

Publié le 13 décembre 2020 à 15h45 par Th.B.

Ce dimanche, Neymar va arborer pour la centième fois la tunique du PSG. Le Brésilien a profité de cette occasion pour faire savoir ce qu’un tel accomplissement signifie pour lui dans ce club.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juillet dernier, Neymar se sent comme un poisson dans l’eau au PSG. Elle semble loin l’époque où la star auriverde était prête à tout pour revenir au FC Barcelone, à savoir l’été 2019. Désormais, Neymar paraît totalement impliqué au PSG où il aimerait prolonger son contrat et devrait rapidement le faire selon son coéquipier Marco Verratti. Alors que sa situation contractuelle fait couler beaucoup d’encre, Neymar est sur le point d’entrer un peu plus dans l’histoire du PSG puisqu’il disputera son 100ème match pour le club parisien ce dimanche soir lors de la réception de l’OL s’il foule la pelouse du Parc des princes. L’occasion pour le Brésilien de partager son affection pour le PSG.

« Le PSG est un endroit pour les gagnants et c'est ainsi que je veux qu'on se souvienne de moi »