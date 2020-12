Foot - PSG

PSG - Polémique : Le gros coup de gueule du clan Neymar !

Publié le 13 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Absent des trois finalistes du trophée The Best, Neymar ne comprend visiblement pas ce choix, tout comme son père qui s'agace de cette situation.

En raison du contexte sanitaire et de son impact sur la saison, le Ballon d'Or ne sera pas décerné cette année. Une première dans l'histoire. Par conséquent, les résultats de The Best seront particulièrement scrutés. Ce trophée remis par le FIFA récompense le meilleur joueur de la saison et les trois finalistes ont été désignés. Il s'agit de Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Par conséquent, Neymar, finaliste de la Ligue des Champions est absent malgré son excellent Final 8. Une décision qui passe mal.

« C'est sérieux ? »