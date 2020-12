Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès fracasse les détracteurs de Neymar !

Publié le 11 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Fatigué des critiques à l'égard de Neymar, Pierre Ménès s'appuie sur la prestation du Brésilien contre l'Istanbul Basaksehir (5-1) pour rappeler la chance d'avoir un tel joueur en Ligue 1.

En grande difficulté dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG s'en est finalement tiré grâce notamment à Neymar. Excellent contre Manchester United (3-1), le numéro 10 du club de la capitale a été éblouissant contre l'Istanbul Basaksehir (5-1). Auteur d'un triplé, le Brésilien a également obtenu un penalty et se retrouve à l'origine du cinquième but. Autrement dit, il est impliqué sur les cinq buts du PSG. Après le match, Pierre Ménès en profite donc pour encenser Neymar et critiquer ses détracteurs.

«Je me tue à répéter depuis qu’il est à Paris qu’on a une chance inouïe»