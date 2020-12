Foot - PSG

PSG - Polémique : Racisme, Alvaro, OM… Daniel Riolo répond à Neymar !

Publié le 10 décembre 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que Neymar a avoué regretter ne pas avoir quitté la pelouse après son altercation avec Alvaro Gonzalez au début de la saison, Daniel Riolo a affiché son désaccord avec la star du PSG.

En refusant de reprendre leur match de Ligue des champions mardi soir, les joueurs du PSG et de Basaksehir ont marqué les esprits en réponse aux propos à connotation raciste du quatrième arbitre de la rencontre. Finalement, le match a pu se dérouler le lendemain, avec une victoire éclatante du Paris Saint-Germain (5-1), mais au coup de sifflet final, le résultat passait au second plan après ce scandale. Interrogé par Téléfoot , Neymar a notamment fait le parallèle avec son accrochage avec Alvaro Gonzalez plus tôt dans la saison, le Brésilien accusant ce soir-là le défenseur de l’OM d’avoir tenu des injures racistes à son encontre. « C'est un sujet sérieux, très délicat. Malheureusement, cette situation a eu lieu, ce qui est embêtant. Cela a eu lieu avec moi au début de saison. Je sais que ce n'est pas normal de souffrir d'un acte, d'une insinuation pour sa couleur de peau, pour sa race. C'est du passé... Nous devons faire ça (arrêter le match). C'est ce qui m'est passé par la tête et que j'aurais dû faire la première fois », a confié Neymar.

« Voilà bien l’excès vers lequel on risque d’aller… »