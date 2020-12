Foot - PSG

PSG : Performance, Mbappé… Tuchel s’enflamme totalement pour Neymar !

Publié le 10 décembre 2020 à 16h15 par T.M.

Victorieux de Basaksehir ce mercredi, le PSG a notamment été porté par un très grand Neymar. Après la rencontre, Thomas Tuchel n’a pas manqué de rendre hommage à sa star.

Reportée à ce mercredi, la rencontre le PSG et Basaksehir aura finalement donné lieu à une immense démonstration de Neymar. Alors que le club de la capitale s’est facilement imposé contre les Turcs, le joueur de Thomas Tuchel a impressionné en inscrivant un inscrivant un triplé et faisant l’étalage de tout son talent. Tout au long de la rencontre, Neymar s’est régalé et a également mis ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Cela a notamment été le cas avec Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé, le joueur du PSG a vu son coéquipier lui laisser tirer un penalty afin d’enfin trouver le chemin des filets en Ligue des Champions après une longue disette.

Tuchel et le « grand coeur » de Neymar