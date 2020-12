Foot - PSG

PSG - Polémique : Le ras-le-bol de Mbappé sur les épisodes racistes !

Publié le 9 décembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Ayant montré son indignation sur le terrain et en dehors via les réseaux sociaux mardi soir, Kylian Mbappé a profité de la victoire du PSG sur l'Istanbul Basaksehir pour faire passer un message qu'il jugeait important sur le racisme.

Ce mercredi, la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir a repris après avoir été arrêtée puis reportée mardi soir en raison d'un épisode raciste initié par le quatrième arbitre du match Sebastian Coltescu et un assistant du staff technique du club de Basaksehir en la personne de Pierre-Achille Webo. Après un imbroglio sur la pelouse, les joueurs des deux équipes ont eu vent du fait que l'arbitre en question avait interpellé Webo en le qualifiant de noir. De quoi faire bouillir Demba Ba, remplaçant, et l'ensemble des acteurs de la rencontre. Ce mercredi, le match a repris sans l'arbitre en question, et a tourné en la faveur du PSG qui s'est imposé 5 buts à 1. Double buteur, Kylian Mbappé avait fait part de son indignation mardi soir sur Twitter et en a remis une couche après le match.

Les gens en ont marre et je pense qu'il faut faire quelque chose