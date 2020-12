Foot - PSG

PSG - Polémique : Julien Stéphan salue la prise de position contre le racisme !

Publié le 9 décembre 2020 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 9 décembre 2020 à 9h56

Alors que le match de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir a été reporté à la suite de potentiels propos racistes, le Stade Rennais a, lui, essuyé un nouveau revers contre Séville (1-3). Julien Stéphan est revenu sur la polémique après son match.