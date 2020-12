Foot - PSG

PSG - Polémique : Racisme, insultes... Nouveau coup de tonnerre dans le dossier du 4e arbitre !

Publié le 9 décembre 2020 à 16h30 par A.C.

Attaqué par Pierre Achille Webo pour racisme, le quatrième arbitre de la rencontre reportée entre le PSG et Istanbul Basaksehir aurait riposté.

C’est la grosse polémique du moment. Une dizaine de minutes se sont écoulés dans le match du Groupe H, en cette dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Soudain, la rencontre s’arrête à cause d’un propos supposément raciste de la part du quatrième arbitre, Sebastian Coltescu. S’en suit une cohue et finalement le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir décident de quitter le terrain. Les faits sont rapidement connus. Mr Coltescu aurait tenu des propos discriminatoires à l’encontre de Pierre Achille Webo, membre du staff de Basaksehir. La rencontre du PSG est ainsi reportée à ce mercredi, mais a donné naissance à un débat qui a touché même les plus hautes sphères administratives, puisque le président turc Recep Tayyip Erdoğan ainsi que le gouvernement français, ont réagi.

« Mon intention n'a jamais été le racisme »

Ce mercredi, au lendemain de l’accident sur la pelouse du Parc des Princes, le quatrième arbitre inculpé par Pierre Achille Webo s’est exprimé. Il a nié tout propos raciste et assure que ses mots ont été mal interprétés. « Désolé pour le malentendu. Mon intention n'a jamais été le racisme » a écrit Sebastian Coltescu, via son compte Twitter . « Dans un tel environnement, les gens ne peuvent parfois pas exprimer correctement leurs sentiments et peuvent être mal compris. Je m'excuse au nom de la ligue des champions de l'UEFA. J'espère que vous comprenez ».

