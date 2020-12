Foot - PSG

PSG - Polémique : Erdogan condamne «fermement les propos racistes»

Publié le 8 décembre 2020 à 22h54 par La rédaction mis à jour le 8 décembre 2020 à 22h55

Alors que la rencontre opposant le PSG à Basaksehir est interrompu suite aux propos racistes qu'aurait tenus le quatrième arbitre, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, condamne ces propos.

Le match entre le PSG et Basaksehir, comptant pour la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, a été interrompu et ne devrait pas reprendre. Et pour cause, les 22 joueurs sur la pelouse ont décidé de rentrer aux vestiaires suite aux propos à caractère raciste qu'aurait tenus le quatrième arbitre de la rencontre à l'égard de Pierre Webo. Sur Twitter , Recep Tayyip Erdogan a condamné les mots de l'arbitre. « Je condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent. Nous sommes inconditionnellement contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie », écrit le président de la Turquie.