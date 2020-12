Foot - PSG

PSG : L'énorme sortie de Beckham sur Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que son avenir reste incertain, Kylian Mbappé attire les grands clubs mais aussi les anciennes gloires. L'ancien du PSG, David Beckham, a vanté les talents du champion du monde.

Vainqueur de Montpellier ce samedi (1-3), le PSG a notamment fêté le 100e but de Kylian Mbappé avec le club. Arrivé de Monaco en 2018 via un prêt avec option d'achat obligatoire de 180M€, l'attaquant justifie cet investissement avec des statistiques incroyables : buteur centenaire et passeur décisif à 49 reprises en seulement 137 matches. Le champion du monde a aussi remporté trois championnats dans la capitale et participé à l'aventure menant le PSG vers sa première finale de Ligue des Champions. En fin de contrat en 2022, l'international français est ainsi devenu un dossier prioritaire pour Leonardo. D'autant que Liverpool et le Real Madrid pousseraient pour l'attaquant parisien.

« Ça aurait été un rêve de jouer avec Kylian Mbappé »