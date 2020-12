Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux attaquants déjà promis à Leonardo pour la saison prochaine ?

Publié le 9 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Bien que la fin de la saison semble encore lointaine, le PSG peut déjà espérer pouvoir compter sur le recrutement de deux attaquants pour le prochain exercice.

L'été dernier, Leonardo a eu du travail notamment pour renforcer le secteur offensif du PSG qui a vu filer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. Dans cette optique, Moise Kean est arrivé pour assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi et l'international italien s'impose aujourd'hui comme un élément important du PSG qui a prêté dans le même temps Arnaud Kalimuendo au RC Lens. Mais l'été prochain, le club parisien pourrait bien avoir les deux.

Kalimuendo et Kean affichent leur volonté de jouer au PSG