Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a identifié le remplaçant de Ruffier... et vise un ancien du LOSC !

Publié le 9 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Bien décidés à s'activer durant le mercato d'hiver, les Verts prospectent déjà sur le marché et viseraient deux joueurs qui évoluent à Trabzonspor.

Après une première partie de saison poussive et décevante, l'AS Saint-Etienne devrait tenter de se renforcer cet hiver bien que le contexte économique ne soit pas favorable. Plusieurs postes sont ainsi à renforcer puisque Claude Puel souhaiterait un avant-centre de métier, Jean-Philippe Krasso et Charles Abi étant les deux seuls numéro 9 de son effectif, un défenseur central afin de compenser le départ de Wesley Fofana et un gardien de but qui remplacerait Stéphane Ruffier, Jessy Moulin alternant le bon et le moins bon.

L'ASSE supervise Uğurcan Çakır et Edgar Ié