Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier avait une grande certitude cet été !

Publié le 6 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

En froid avec sa direction, Stéphane Ruffier a été poussé vers la sortie cet été. Et alors que Dijon s'est renseigné, Grégory Coupet revient sur ce transfert avorté.

Depuis l'arrivée de Claude Puel sur le banc de l'AS Saint-Etienne, les tensions avec Stéphane Ruffier sont vives. A tel point que le portier tricolore a totalement été écarté du groupe. Et alors que son contrat prend fin en juin prochain, un départ a été évoqué durant le mercato estival, mais l'ancien Monégasque s'est montré intransigeant, refusant de faire le moindre cadeau aux Verts. Au grand dam de Dijon qui s'était positionné sur Stéphane Ruffier après avoir vu filer deux gardiens de but à savoir Alex Runarsson parti à Arsenal et Alfred Gomis transféré au Stade Rennais. Mais comme l'explique l'entraîneur des gardiens du club bourguignon, Grégory Coupet, ce dossier était compliqué.

«Maintenant, est-ce que lui était prêt à venir ?»