Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du Barça s’enflamme après son départ !

Publié le 6 décembre 2020 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il est parti du FC Barcelone cet été pour retourner au Séville FC, Ivan Rakitic ne cache pas son bonheur d’évoluer au sein de l’écurie andalouse cette saison en affichant ses ambitions.

Après six saisons passées au FC Barcelone, Ivan Rakitic a quitté le club catalan cet été dans le cadre du grand plan de renouvellement de l’effectif barcelonais entrepris par Ronald Koeman. L’international croate, qui avait perdu sa place au Barça, a alors effectué son grand retour au Séville FC, écurie au sein de laquelle il avait déjà évolué entre 2011 et 2014. Et bien qu’il ne soit pas auteur d’un début de saison reluisant avec des Blanquirrojos moins spectaculaires que la saison passée, Ivan Rakitic confie avoir de grands objectifs avec les pensionnaires de l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tout en ne se montrant pas avare en compliments au moment de parler de Julen Lopetegui.

« Je remercie Julen Lopetegui pour la confiance qu'il m'a accordée »