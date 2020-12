Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message très fort pour Verratti !

Publié le 9 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Bien qu'il ait prolongé son contrat récemment jusqu'en juin 2024, Marco Verratti est parfois cité parmi les joueurs visés par la Juventus. Mais son agent, Mino Raiola se montre rassurant à ce sujet.

Arrivé en 2012 dans la plus grande discrétion le même jour que Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti est désormais le plus ancien joueur présent au sein de l'effectif du PSG depuis le départ de Thiago Silva. Alors qu'il n'avait que 19 ans lorsqu'il a signé à Paris, l'international italien est aujourd'hui un emblème du projet QSI et semble bien décidé à poursuivre sa carrière au PSG comme en témoigne sa récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2024. Et pour Mino Raiola, un départ n'est clairement pas à l'ordre du jour pour Marco Verratti.

Raiola rassure le PSG pour Verratti