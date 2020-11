Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s’enflamme pour Marco Verratti !

Publié le 30 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Titulaire contre les Girondins de Bordeaux, Marco Verratti a disputé une heure à un bon niveau. Son remplacement a d'ailleurs coïncidé avec la baisse de maîtrise du PSG comme le souligne Pierre Ménès.

Absent de longues semaines, Marco Verratti a cruellement manqué dans l'entrejeu du PSG. Son retour offre plus de maîtrise aux Parisiens. Son entrée en jeu contre le RB Leipzig (1-0) avait déjà mis en lumière l'importance de l'international italien qui était titulaire face aux Girondins de Bordeaux samedi (2-2). Et là encore, le natif de Pescara a démontré toute sa qualité et son impact sur le jeu du PSG puisque sa sortie à l'heure de jeu a coïncidé avec le déclin parisien qui a perdu de sa maîtrise, également avec le remplacement de Rafinha. Pierre Ménès évoque donc l'importance de Macro Verratti.

«Sans le petit Italien, on retrouve la même inconsistance chronique au milieu»