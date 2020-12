Foot - PSG

PSG : Tuchel affiche sa satisfaction après la victoire !

Publié le 9 décembre 2020 à 23h20 par La rédaction

Grâce à sa victoire contre l'Istanbul Basaksehir (5-1), le PSG conclut la phase de groupe de Ligue des Champions à la première place. Surtout, Thomas Tuchel retient une performance importante pour la suite de la saison.