Foot - PSG

PSG : Le beau geste de Mbappé et Kimpembe pour Webo !

Publié le 9 décembre 2020 à 22h43 par La rédaction

Alors que le match PSG-Istanbul Basaksehir a été reporté d'une journée à cause de propos racistes qu'aurait tenus le quatrième arbitre, la victime Pierre Webo a reçu les maillots de Kylian Mbappé et de Presnel Kimpembe.

Le PSG contre l'Istanbul Basaksehir, c'est un match qui dépasse le cadre du sport. Après seulement un quart d'heure de jeu, Pierre Webo, l'entraîneur adjoint de l'Istanbul Basaksehir, aurait été victime de propos racistes tenus par le quatrième arbitre de la rencontre. Les joueurs des deux équipes prennent une décision d'une grande rareté et rentrent aux vestiaires pour protester. Le match, d'abord suspendu, est reporté au lendemain avec un nouveau corps arbitral. Le carton rouge reçu par Pierre Webo a été annulé par l'UEFA. Après la rencontre, disputé finalement ce mercredi et remporté par le PSG (5-1), Kylian Mbappé et Presnel Kimpembé ont offert leurs maillots au directeur adjoint des champions de Turquie. Le PSG a également remis un maillot dédicacé à Pierre Webo. Un beau geste pour continuer à lutter contre le racisme, après les nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux et, évidemment, l'acte fondateur de mardi soir : le retour aux vestiaires.