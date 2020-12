Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès dézingue l’UEFA pour sa gestion du racisme !

Publié le 9 décembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Arrêté suite à des propos jugés discriminatoires, le match de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir fera date dans la lutte contre le racisme. Pour Pierre Ménès, l’UEFA a été submergé.

À la 13e minute du match entre le PSG et Basaksehir, le 4e arbitre de la rencontre, Sebastian Coltescu, aurait tenu des propos racistes à l’encontre d’Achille Webo, membre du staff de Basaksehir. Les deux équipes se sont alors montrés solidaires et ont refusé de reprendre le match. Celui-ci a été reporté et se jouera ce mercredi avec de nouveaux arbitres. Si, du côté des joueurs, les réactions pour condamner ces propos sont unanimes, les observateurs sont également outrés par le manque de discernement de l’UEFA.

« Cette fois, le point de bascule a été franchi »