PSG - Polémique : Racisme, insultes… Le message très fort de Verratti !

Publié le 10 décembre 2020 à 0h45 par D.M.

Après la victoire du PSG face à l’Istanbul Basaksehir ce mercredi (5-1), Marco Verratti est revenu sur les propos racistes qu’aurait tenu le quatrième arbitre, mais aussi sur la décision d’arrêter la rencontre ce mardi.

Le PSG devait affronter l’Istanbul Basaksehir ce mardi à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Le match avait débuté, mais à la quatorzième minute, il a été stoppé. Et pour cause, le quatrième arbitre est accusé par l’un des membres du staff turc, Pierre Achille Webo, d’avoir tenu des propos à caractère raciste. Ainsi, les joueurs des deux équipes ont décidé de rentrer aux vestiaires et de ne pas revenir sur la pelouse du Parc des Princes. Finalement, la rencontre s’est terminée ce mercredi et le PSG s’est imposé facilement (5-1). Mais le résultat est anecdotique.

« Le plus intelligent était d’arrêter »