PSG - Malaise : Neymar absent du conseil des sages ? Tuchel s’explique !

Publié le 12 décembre 2020 à 15h15 par Th.B.

Absent du conseil des sages alors que Keylor Navas vient récemment d’y entrer, Neymar ne figure pas parmi les cinq capitaines de Thomas Tuchel pour une raison précise aux yeux de l’entraîneur du PSG.

Avec le départ de Thiago Silva notamment lors du dernier mercato, certaines choses ont changé au PSG. Marquinhos est passé de second à capitaine principal lorsque d’autres joueurs ont intégré le cercle de confiance de Thomas Tuchel, à savoir les cinq capitaines. Presnel Kimpembe et Keylor Navas font désormais partie de ce que l’on peut appeler le conseil des sages, au même titre que Kylian Mbappé, de Marco Verratti et bien évidemment de Marquinhos. Dernièrement, l’entraîneur du PSG faisait passer ce message suivant. « Mes cinq capitaines. Ce sont les cinq avec lesquels je parle des choses plus ou moins importantes mais nous sommes en discussion régulièrement. Ils parlent pour l'équipe et nous sommes dans un échange » . Mais pourquoi Neymar est-il absent de ce conseil si important pour le groupe du PSG et pour l’entraîneur ? Thomas Tuchel a apporté sa réponse ce samedi.

« Il n'est pas parmi les cinq car je ne veux pas qu'il soit distrait »