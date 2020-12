Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le trio Messi-Neymar-Mbappé fait déjà rêver !

Publié le 12 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Avec Lionel Messi, le PSG pourrait possiblement aligner un incroyable trio formé également de Neymar et Kylian Mbappé. Une association qui donne déjà l’eau à la bouche de Cafu.

Alors que Neymar n’a pas forcément envie de quitter le PSG actuellement, il a un autre désir : retrouver Lionel Messi. En effet, après la rencontre face à Manchester United, le Brésilien avait clamé son envie de rejouer avec son ancien coéquipier du FC Barcelone le plus rapidement possible. Une énorme qui fait parler tout le monde et les rumeurs se sont multipliées depuis à propos d’une arrivée de Messi au PSG. Les deux amis pourraient donc se retrouver dans la capitale, où ils pourraient également être associés à Kylian Mbappé. Aura-t-on le droit à la MNM du PSG ?

« Le PSG serait pratiquement imbattable »