Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès met les choses au clair pour Neymar !

Publié le 11 décembre 2020 à 1h45 par D.M.

Auteur d’un triplé face à l’Istanbul Basaksehir ce mercredi (5-1), Neymar a reçu les louanges de Pierre Ménès. Le chroniqueur du CFC a également tenu à adresser un message aux détracteurs du Brésilien.

Mal embarqué en Ligue des champions après une nouvelle défaite face au RB Leipzig, le PSG est parvenu à redresser la tête. Les hommes de Thomas Tuchel ont battu Manchester United (1-3), avant de finir le boulot ce mercredi face à l’Istanbul Basaksehir (5-1). Une victoire qui porte la signature de Neymar. L’attaquant brésilien a inscrit un triplé et a été impliqué sur les deux autres buts parisiens. Une prestation majuscule saluée par Pierre Ménès, qui a également tenu à adresser un message aux détracteurs de Neymar.

«Je sais que ça ne sert à rien d’essayer de convaincre les rageux, mais… »