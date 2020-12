Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé prévient «l'indispensable» Marco Verratti

Publié le 10 décembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Régulièrement gêné par les blessures, Marco Verratti a été interpellé par Kylian Mbappé pour qu'il parvienne à moins se blesser tant il important pour le PSG.

Depuis quelque temps désormais, Marco Verratti enchaîne les pépins physiques. Mineures ou importantes, les blessures ne laissent pas tranquille le si précieux milieu de terrain du PSG qui est comme un poisson dans l'eau au Paris Saint-Germain où son contrat court jusqu'en juin 2024 et où les dirigeants et les propriétaires l'apprécient beaucoup comme son agent Mino Raiola l'a assuré à Tuttosport mardi. Très important face à Manchester United et ce mercredi lors de la réception de l'Istanbul Basaksehir, Marco Verratti est un élément trop décisionnaire dans les matchs du PSG pour que le club de la capitale continue de devoir se passer de lui en raison de ses blessures selon Kylian Mbappé.

Mbappé demande à Verratti de rester professionnel pour le bien du PSG