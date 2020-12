Foot - PSG

PSG - Polémique : Racisme, Neymar… Les remerciements de Webo au PSG !

Publié le 12 décembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Après avoir été victime de présumés propos racistes lors du match entre le PSG et Basaksehir, Pierre Webo a tenu à remercier le PSG.

Lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir, le 4e arbitre, Sebastian Coltescu aurait proféré des insultes racistes envers un membre du staff de Basaksehir, Pierre Achille Webo. Les deux équipes ont alors décidé de quitter la pelouse et de ne pas reprendre le match. La rencontre a finalement été reportée au lendemain et le PSG s’est imposé 5-1. Suite à cet événement qui a fait le tour du monde, Pierre Achille Webo a félicité les joueurs du PSG pour leur comportement envers lui et contre le racisme.

« Ils m'ont dit : "Ne t'inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le jeu" »