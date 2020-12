Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à dépouiller un club de Ligue 1 ?

Publié le 13 décembre 2020 à 19h30 par B.C.

Ce dimanche, le PSG accueille l’OL en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Un match important pour les deux équipes, et qui permettra aux Parisiens de suivre de près les prestations de certaines de ses cibles. En effet, plusieurs joueurs de Rudi Garcia plairaient à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

Depuis l’arrivée des Qataris en 2011, le PSG a rarement investi en France pour se renforcer, mais cela pourrait changer dans les prochains mois. En effet, le club de la capitale regarderait de près ce qui se passe à l’Olympique Lyonnais en vue du prochain mercato estival. Ce n’est pas une surprise puisque le10sport.com vous avait révélé dès le mois de janvier l’intérêt du PSG pour Houssem Aouar. À cette époque, le départ de l’international français semblait acté pour l’été suivant, mais la crise du Covid-19 a bouleversé tous les plans. En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait du milieu de 22 ans : « On ne parle pas d’autres joueurs. Aouar est un joueur clé pour l’OL et un joueur important pour la France. C’est logique qu’il puisse jouer pour beaucoup d’équipes et même toutes les équipes du monde. Il est assez talentueux. Il est jeune et très fort. Il est décisif pour l’OL. » Avant la rencontre de ce dimanche soir, Le Parisien a confirmé l’intérêt des dirigeants du PSG pour Houssem Aouar. Selon RMC , Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient sur la même longueur d’onde dans ce dossier, et une offensive ne serait pas à exclure en 2021, d’autant que le joueur ne serait pas insensible à l’intérêt du PSG.

Le gros coup Memphis Depay

Mais Houssem Aouar ne serait pas l’unique joueur de l’OL sur les tablettes du club de la capitale. D’après Le Parisien , une arrivée de Memphis Depay au PSG ne serait pas à exclure d’ici les prochains mois. Et pour cause, l’international néerlandais sera libre de s’engager dans le club de son choix dès le 1er janvier en vue de la saison prochaine, son contrat expirant en juin prochain. Le profil de l’attaquant plairait au PSG, qui aurait déjà envisagé son arrivée lors du dernier mercato estival. De son côté, Memphis Depay se serait déjà entretenu avec Grégory Van der Wiel afin de se renseigner sur l’écurie rouge et bleue, et il disposerait d’alliés de poids au sein du PSG. Toujours selon Le Parisien , le joueur de 26 ans s’entendrait très bien avec Neymar et Kylian Mbappé : « Il apprécie beaucoup Neymar, et je crois que la réciproque est vraie. Certains joueurs parisiens ont aussi écouté et apprécié des morceaux de musique de Memphis », a confié un proche de l’attaquant néerlandais, ajoutant que les messages de soutien de Neymar et Mbappé avaient touché Memphis après sa blessure plus tôt dans l’année : « Memphis a été touché par ces petites pensées. Il leur arrive de s’écrire des petits mots avec Neymar. Il y a un vrai respect mutuel. » Alors que le FC Barcelone serait en plein doute concernant l’arrivée de Memphis Depay, le PSG pourrait avoir un gros coup à réaliser.

Le PSG toujours intéressé par Dubois ?