Foot - Chelsea

Chelsea : Thiago Silva rend un grand hommage à Ancelotti !

Publié le 12 décembre 2020 à 22h40 par La rédaction

Ce samedi, Thiago Silva a tenu à rendre hommage à Carlo Ancelotti, son ancien entraineur au Milan AC et au PSG... désormais à Everton et contre lequel il a perdu (1-0).