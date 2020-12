Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé veut voir deux internationaux arriver !

Publié le 14 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Souhaitant un projet gagnant pour sceller son avenir au PSG, Kylian Mbappé s’immiscerait dans le mercato parisien et réclamerait les arrivées de Léo Dubois et de Houssem Aouar.

Une prolongation de Kylian Mbappé au PSG ? C’est une hypothèse qui se consoliderait les jours passant. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du Paris Saint-Germain veut rester au club selon Anne-Laure Bonnet. La journaliste faisait d’ailleurs récemment passer le message suivant sur les ondes de Téléfoot La Chaîne . « Mbappé n’a qu’une seule exigence : gagner. Il a des exigences sportives et veut être entourée d’une équipe qui lui donne les moyens de gagner ». Et pour parvenir à ses fins avec le PSG, Mbappé réclamerait des recrues spécifiques à Leonardo et à la direction sportive.

Mbappé veut Dubois et Aouar