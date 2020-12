Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a pris une décision retentissante pour son avenir ?

Publié le 8 décembre 2020 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 8 décembre 2020 à 21h01

Bien que les sirènes du Real Madrid pourraient lui faire tourner la tête, Kylian Mbappé émettrait la forte volonté de rester au PSG. Le club de la capitale n’aurait qu’à lui offrir une équipe pour « gagner ».

Samedi dernier, en marge de la rencontre de Ligue 1 opposant le PSG à Montpellier, Leonardo révélait au micro de Canal+ qu’il était temps d’y voir plus clair concernant le dossier Kylian Mbappé. Pour rappel, le contrat de l’attaquant du PSG court jusqu’en juin 2022 et les discussions ne feraient que commencer. En parallèle, l’avenir de Mbappé pourrait s’écrire loin du PSG puisque le Real Madrid et Liverpool entre autres, en pinceraient pour le champion du monde tricolore. Néanmoins, le directeur sportif du Paris Saint-Germain compte bien être fixé dans les prochaines semaines pour Mbappé. RMC Sport expliquait ces dernières heures que tout devrait être réglé en juin et qu’une nouvelle saison ne démarrerait pas sans que le PSG sache à quoi s’en tenir pour son numéro 7. Mais le club de la capitale le saurait déjà, Mbappé veut rester au PSG !

« Évidemment qu’il a envie de rester »