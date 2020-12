Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi l’avenir de Villas-Boas est loin d’être réglé…

Publié le 8 décembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Certes, les premières discussions entre le directeur du football Pablo Longoria et les agents d’André Villas-Boas ont eu lieu. Néanmoins, et ce bien que l’entraîneur ait fait savoir qu’il est ouvert à l’idée de rester à l’OM, aucune offre concrète ne lui aurait été transmise.

Il est le premier entraîneur à avoir réussi à ramener l’OM en Ligue des champions 7 ans après avoir écarté de la plus grande compétition européenne, mais il aurait pu quitter le club phocéen avant même de la disputer. Cependant, malgré le départ « d’un commun accord » avec la direction de l’Olympique de Marseille d’Andoni Zubizarreta à la mi-mai, André Villas-Boas est resté pour remplir la dernière année de son contrat à l’OM. Ces dernières semaines, le technicien portugais avait assuré à l’ AFP que la question de son avenir allait être abordée en février après le mercato hivernal afin d’y voir plus clair concernant la direction prise par le projet du club phocéen. Son adjoint Ricardo Carvalho laissait d’ailleurs entendre début novembre à Téléfoot La Chaîne , qu’une prolongation de contrat à l’OM n’était pas une option écartée. « On est bien ici, honnêtement, on est bien. Les supporters aussi sont bons avec nous. Après, si tu gagnes pas, tout va changer, mais si tu continues à gagner, je pense que c’est possible qu’il reste ici. S’il se sent bien ici ? Il se sent bien ici, oui » . Les premières démarches semblent déjà avoir été enclenchées pour la prolongation de contrat de celui qui est surnommé AVB .

Longoria a tenu parole, les discussions ont commencé, mais…

Hormis le dossier Florian Thauvin, qui est lui aussi contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin prochain, Pablo Longoria fait de l’avenir d’André Villas-Boas une priorité toute aussi importante. Lors d’un live pour Le Phocéen le 20 novembre dernier, le directeur du football de l’Olympique de Marseille partageait sa volonté de voir Villas-Boas poursuivre à l’OM outre son l’expiration de son contrat. Et pour cela, Longoria prévoyait d’ouvrir les discussions avec son entraîneur et ses représentants. « La prolongation de Villas-Boas ? J’aimerais qu’André continue avec nous. On va en parler. Mais j’aimerais partager l’avenir de ce club avec André et, dans tous les projets que j’ai dans la tête, il est là ». Et Pablo Longoria n’a pas perdu de temps. Au micro de RMC Sport , André Villas-Boas a reconnu qu’une entrevue avait eu lieu à Lisbonne entre le directeur du football de l’OM et ses agents. « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde. Si j’envisage de rester à l’OM ? Oui, je n’ai jamais dit le contraire ». L’entraîneur portugais prend donc clairement en considération l’option de rester à l’OM, seulement quelques mois après avoir mûrement réfléchi à quitter le club dans la foulée du départ de Zubizarreta.

… pas d’offre de prolongation à ce jour pour AVB