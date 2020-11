Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Villas-Boas confirme la tendance pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2020 à 15h45 par Th.B.

Adjoint d’André Villas-Boas à l’OM, Ricardo Carvalho est allé dans le sens de l’entraîneur portugais qui assurait récemment être émotionnellement lié au club. Pour Carvalho, il pourrait rester outre son contrat courant jusqu’en juin.

Elle semble loin l’époque où André Villas-Boas était à deux doigts de claquer la porte après qu’Andoni Zubizarreta ait quitté le club phocéen en mai dernier « d’un commun accord » . Les semaines et les mois ont passé, et à présent, on se dirigerait même vers une prolongation pour l’entraîneur portugais. Pour l ’AFP , Villas-Boas révélait courant octobre être « émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici ». Un message plein d’espoir pour son avenir qu’il compte évoquer avec ses dirigeants en février, une fois que le mercato hivernal sera passé. Et ce n’est pas Ricardo Carvalho qui contredira le coach.

« Je pense que c’est possible qu’il reste ici »