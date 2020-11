Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se prépare au pire pour cet hiver !

Publié le 3 novembre 2020 à 15h30 par A.M.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone ne devrait pas recruter cet hiver comme l'a fait savoir Carles Tusquets, président du Barça par intérim. De son côté, Ronald Koeman semble déjà résigné à devoir terminer la saison sans numéro 9.

S'il y a bien un club qui est frappé de plein fouet par la crise, c'est le FC Barcelone. Le club blaugrana est en effet en grande difficulté financière et doit réaliser des économies afin de compenser des pertes colossales. Des négociations sont d'ailleurs en cours avec les joueurs de l'effectif afin d'envisager une baisse des salaires. Une situation qui a grandement influencé le dernier mercato du Barça puisque Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic sont partis afin d'alléger la masse salariale, tandis que Nelson Semedo, Carles Pérez ou encore Arthur Melo ont été vendus. Mais dans le sens inverse, rare ont été les joueurs recrutés pour remplacer ceux partis. Sergino Dest est arrivé en fin de mercato alors que les transferts Miralem Pjanic, Pedri et Francisco Trincao avaient été bouclés bien plus tôt. Cependant, Ronald Koeman n'a pas obtenu gain de cause pour renforcer le secteur offensif où Memphis Depay était sa priorité. Et bien qu'un avant-centre soit toujours attendu, le technicien néerlandais ne se fait guère d'illusions.

Koeman veut un attaquant, mais...

Présent en conférence de presse avant le match face au Dynamo Kiev en Ligue des Champions, Ronald Koeman a été interrogé sur sa volonté de recruter un avant-centre lors du mercato d'hiver. Le départ de Luis Suarez n'ayant pas été compensé, l'entraîneur du Barça a confirmé qui souhaitait voir débarquer un attaquant en janvier, tout en faisant preuve de lucidité compte tenu des finances du club blaugrana . « Tout le monde connaît ma position. J'ai dit plusieurs fois que nous étions à court dans ce secteur de jeu, mais cela dépend du club, de la situation financière. Nous devons attendre et je ne peux pas non plus forcer. Je connais la situation économique du club ; donc si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et nous travaillerons avec ce que nous avons », assure-t-il. Par conséquent, il y a peu de chance de voir débarquer Memphis Depay cet hiver.

