Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le dossier Haaland !

Publié le 12 décembre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland est annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries européennes, parmi lesquelles figurerait le FC Barcelone, une première indication serait connue quant au prix de l’international norvégien.

La bataille fait rage dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland ! Arrivé au Borussia Dortmund l’hiver dernier en provenance du RB Salzbourg, le prolifique buteur de 20 ans serait ciblé par un grand nombre d’écuries européennes, désireuses de renforcer leur attaque avec les qualités de finisseur du natif de Leeds. Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore Manchester United seraient intéressés par la perspective d’enregistrer l’arrivée du Norvégien. Et si le Borussia Dortmund risquerait de voir Erling Braut Haaland filer ailleurs l’été prochain, l’écurie allemande pourrait néanmoins toucher un beau pactole grâce à sa vente.

La clause fixée à 75 M€ ne sera pas active l’été prochain