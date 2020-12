Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Dybala... Raiola prépare un sale coup à Leonardo !

Publié le 14 décembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'ils sont tous les deux en difficulté dans leurs clubs respectifs, Paul Pogba et Paulo Dybala figureraient sur les tablettes de Leonardo. Toutefois, Mino Raiola pourrait briser les espoirs du directeur sportif du PSG. En effet, l'agent italo-néerlandais serait le médiateur entre Manchester United et la Juventus pour réaliser un échange XXL entre Paul Pogba et Paulo Dybala.

Depuis le début de la saison, Paul Pogba et Paulo Dybala vivent des moments compliqués dans leurs clubs respectifs. Alors qu'ils semblent ne plus convaincre Ole Gunnar Solskjaer et Andrea Pirlo, les deux hommes ne font plus partie des titulaires indiscutables de Manchester United et de la Juventus, bien au contraire. Une situation qui pourrait provoquer les départs de Paul Pogba et de Paulo Dybala en 2021. D'autant que les Red Devils et les Bianconeri seraient prêts à s'en séparer. Mais en ce qui concerne Paul Pogba, pas question d'abandonner aussi facilement. Sur son compte Instagram , La Pioche a affiché clairement son intention de se battre pour se relancer à Manchester United.

Raiola à la baguette pour l'échange Pogba-Dybala ?

« Je me suis toujours battu et me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les supporters. Le bla bla n’est pas important. Demain c’est loin, et aujourd’hui est tout ce qui importe et je suis à 1000% impliqué ! Nous sommes toujours forts ensemble… Tout a été clair avec le club et moi-même et ça ne changera jamais. Quand vous ne savez pas ce qu’il se passe en coulisse, ne parlez pas » , a posté Paul Pogba sur les réseaux sociaux.

Solskjaer réclamerait 30M€ + Dybala pour Pogba