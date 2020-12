Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opportunité à saisir pour Haaland ?

Publié le 14 décembre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland est annoncé dans les viseurs de plusieurs clubs européens, parmi lesquels figurerait le FC Barcelone, le Borussia Dortmund pourrait être disposé à se séparer de son prolifique buteur l’été prochain.

Erling Braut Haaland est l’attaquant à la mode en Europe depuis plusieurs mois. En effet, le Norvégien de 20 ans enchaine les buts avec le Borussia Dortmund, et de telles performances ont logiquement attiré les regards de prestigieuses écuries européennes. Ainsi, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore Manchester United seraient intéressés par la perspective de s’attacher les services du natif de Leeds l’été prochain, seulement un an et demi après son arrivée au sein du club de la Ruhr. Et dans un contexte où le Borussia Dortmund s’est séparé de Lucien Favre ce dimanche après une succession de mauvais résultats, le Barça et les autres prétendants pourraient voir s’ouvrir une fenêtre de tir dans le dossier Erling Braut Haaland.

Le Borussia Dortmund prêt à ouvrir la porte à Erling Braut Haaland ?