Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane vient sceller l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 14 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Bien que les années passent pour Karim Benzema, le joueur du Real Madrid reste au top et peut compter sur le soutien de Zinedine Zidane.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c’est désormais Karim Benzema qui porte le Real Madrid sur ses épaules. Alors que le protégé de Zinedine Zidane vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière, il ne baisse pas de régime. En ce nouvel exercice, l’international français impressionne toujours autant. A 32 ans, Benzema montre donc qu’il fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde. De quoi envoyer un message fort pour son avenir alors que les rumeurs Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland prennent de plus en plus d’ampleur au Real Madrid.

« Karim est fondamental »